Ação faz parte da Operação Volante e entre os objetos estavam 534 facas encontradas com usuários de drogas da região

Uma operação da Polícia Militar apreendeu mais de 1,1 mil objetos perfurocortantes entre facas, estiletes, tesouras e outros materiais, na região central de São Paulo, nesta segunda-feira (4).

As apreensões foram realizadas por policiais da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, como parte da Operação Volante, executada na área central da capital paulista.

Entre os objetos apreendidos estão: 534 facas, 315 tesouras, 104 chaves de fenda, 102 alicates, 87 martelos/marretas, 68 estiletes, 54 serras/serrotes, 21 simulacros, 12 garfos e dois socos-ingleses. Os itens estavam com pessoas que frequentam a região para uso de drogas.

Durante a ação, pessoas que passavam pela região pararam para tirar fotos e gravar vídeos, enquanto os policiais realizavam a contagem dos objetos. A ocorrência foi encaminhada para o 3º Distrito Policial Campos Elíseos.

Diminuição dos roubos

A Secretaria de Segurança de São Paulo divulgou que entre os dias 19 e 25 de fevereiro foram registrados 55 roubos na região do chamado “fluxo da Cracolândia”. Segundo a pasta, esse número é 80% menor que o mesmo período de 2023, e o mais baixo em uma semana desde março do ano passado.

Com relação aos furtos, a redução foi de 69%, com 161 registrados, ante 525 no mesmo período do ano anterior. O levantamento considera as áreas do 3º DP de Campos Elíseos e 77ºDP de Santa Cecília.

Por CNN

