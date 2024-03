O relógio marcava 16h28, na última sexta-feira (15), quando o prefeito de Rio Branco subiu no andaime que dava acesso à estrutura de uma das pilastras de sustentação do elevado da Dias Martins.

Sete minutos depois, a mistura de cimento, areia, água e concreto começou a ser despejada na estrutura, dando início à concretagem das pilastras, mais uma etapa de uma das obras mais importantes dessa gestão, o primeiro viaduto de Rio Branco.



“A obra vai impulsionar o processo de modernização da capital” (Foto: Evandro Derze/Assecom)

Atento e animado, o prefeito acompanhou cada uma das etapas da concretagem, sempre destacando a importância da obra e como ela vai impulsionar o processo de modernização da capital de todos os acreanos.

“Sem dúvida nenhuma, para nós, este é um momento, uma marca histórica de poder construir o primeiro viaduto do município de Rio Branco. Cidade moderna tem viaduto, tem prédios arranha-céus, e é por isso que nós estamos aqui hoje, com toda a nossa equipe, os secretários que nos acompanham o tempo todo, mostrando para a população de Rio Branco que quando a gente quer, a gente faz, quando a gente cuida bem do dinheiro do povo, o dinheiro dá. Esta obra aqui é recurso da prefeitura, é o suor e o imposto que cada um paga todos os dias, então é nosso dinheiro. Aqui ainda não é dinheiro federal, ainda é dinheiro do povo de Rio Branco, então estou muito feliz vindo aqui para ver a concretagem da primeira pilastra deste viaduto”, celebrou o prefeito, ressaltando ainda que se o ritmo da obra continuar acelerado, terá sua conclusão entre os meses de maio e junho.

“Se Deus quiser, até maio, ou início de junho, a gente vai estar passando por cima dele. A obra está bem acelerada e dentro daquilo que a gente já previu. Queremos aí em junho, tá andando de carro em cima dele”, concluiu.

