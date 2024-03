Dando sequência ao II ciclo de palestras, a associação Sonhar e Realizar (SONERE) em parceria com a vereadora Ivoneide Bernardino, promoveu na tarde deste sábado (16) duas palestras com os temas educação financeira e cooperação na longa do lápis, para as adolescentes assistidas pelo projeto social “Sonho de Menina – Sou Debutante.

A iniciativa visa preparar as meninas para lidar com as finanças de forma que venham gerir adequadamente o dinheiro que ganharão em suas futuras profissões, tornando-se mulheres empreendedoras.

As palestras foram ministradas pelo colaboradores da cooperativa Sicredi, Estevão e Susamara. A Sonere agradece a agência Sicredi pela parceria e pelo comprometimento social.

“Seguimos com o projeto e preparando as nossas debutantes para a vida, é gratificante saber que estou contribuindo para a formação dessas meninas. Agradeço a todos os nossos parceiros, sem eles isso não seria possível”, disse Ivoneide Bernardino.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram