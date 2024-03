O governo do Estado, por meio da Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre), tem demonstrado seu compromisso em atender às necessidades dos pacientes e aprimorar os serviços médicos em todo o estado. Uma das iniciativas que têm se destacado é o Programa Opera Acre, um esforço dedicado a reduzir o tempo de espera e diminuir as filas reprimidas na área da saúde. Nesta semana, o programa realizou uma série de cirurgias em diferentes regiões do estado.

No Hospital Ary Rodrigues, em Senador Guiomard, entre os dias 13 e 14, quarta e quinta-feira, foram realizadas 20 cirurgias de Proctologia, com mais dez cirurgias agendadas para este sábado, 16. Em Plácido de Castro, no Hospital Manoel Marinho Monte, a previsão é que entre sábado e domingo, 16 e 17, sejam realizadas 40 cirurgias gerais, contribuindo significativamente para reduzir a demanda reprimida por procedimentos médicos na região.



Além disso, no Hospital da Mulher e da Criança do Juruá (HMCJ), em Cruzeiro do Sul, estão sendo realizadas dez cirurgias ginecológicas neste sábado, 16, oferecendo às mulheres da região acesso a procedimentos essenciais para sua saúde. Totalizando nas duas regionais 80 procedimentos cirúrgicos, somente nesta semana.



De acordo com o titular da pasta, Pedro Pascoal, o Programa Opera Acre é um compromisso sólido com a saúde e bem-estar dos acreanos. “Estamos focados em não apenas reduzir filas, mas também em garantir que cada pessoa receba a atenção médica de que necessita. Este programa é parte fundamental de nossos esforços para fortalecer o sistema de saúde do estado e proporcionar uma vida melhor para nossa comunidade”, destacou.

O Programa Opera Acre tem se mostrado uma importante iniciativa do governo estadual para otimizar o atendimento na área da saúde, com procedimentos especializados, proporcionando tratamento adequado e oportuno para os cidadãos acreanos. Com a realização dessas cirurgias, espera-se não apenas a redução das filas de espera, mas também uma melhoria significativa na qualidade de vida dos pacientes beneficiados por essa iniciativa.



“Ano passado tivemos resultados positivos, com 12 mil cirurgias eletivas realizadas. Para este ano, nossa meta é expandir ainda mais os serviços ampliando as ações nos municípios”, ressaltou a chefe de regulação de cirurgias da Sesacre, Shirley Nascimento.

O programa tem desempenhado um papel crucial no avanço da Saúde do Estado, atuando com foco em cirurgias eletivas em diversas especialidades médicas, como ginecologia, proctologia, cirurgias gerais, de cabeça e pescoço, cardiológicas, entre outras. De acordo com dados do Ministério da Saúde (MS), o Acre possui a maior taxa de expansão de cirurgiaLuana Limas eletivas entre todas as unidades da federação.

Por Luana Lima- Agência de Notícias do Acre

Foto: Odair Leal/Sesacre.

