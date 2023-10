O Conselho de Sentença da 1ª Vara do Tribunal do Júri de Rio Branco condenou a 12 anos de prisão em regime fechado Elias da Silva Barbosa, acusado de matar o tatuador Vicente Bonaparte Mendes no dia 24 fevereiro de 2022. O julgamento ocorreu nesta terça-feira (1º) no Fórum Criminal de Rio Branco.

O tatuador foi assassinado durante a comemoração dos seus 32 anos em uma casa no bairro Sobral, em Rio Branco. Segundo informações da polícia na época, o aniversariante se desentendeu com um convidado da festa, que sacou uma arma de fogo e deu vários tiros contra ele.

Essa versão foi confirmada pelo acusado quando ele se apresentou à polícia, em maio daquele ano. Ele falou que teve uma desavença com Vicente Mendes antes do aniversário e chegou a ser ameaçado de morte. Na festa, os dois tiveram outro desentendimento e o acusado acabou atirando.

Também na época, a polícia divulgou que Elias Barbosa já tinha duas passagens pela pousada quando era menor de idade.

A reportagem tentou contato com os advogados do réu citados no processo e aguarda retorno.

Festa de aniversário

Segundo informações registradas no Centro de Operações Policiais Militares (Copom), uma vizinha informou que cedeu a casa para o tatuador fazer a festa de aniversário e que ele convidou alguns amigos. Em determinado momento, houve uma confusão e foram ouvidos vários disparos de arma de fogo.

Foi então que as pessoas começaram a correr para fora da casa e perceberam que o aniversariante estava ferido com dois tiros. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros socorros e levou o rapaz para o pronto-socorro de Rio Branco.

Ele foi atingido por um tiro na região do tórax e outro no braço. Ao chegar no hospital, a vítima não resistiu aos ferimentos.

