Retrospectiva da Educação – Parte 2

Realizou formação continuada para todas as modalidades de ensino, os professores da rede participaram de formações presencial promovida pela equipe pedagógica da SEME e também online, através dos programas federais e estaduais aderidos pela secretaria.

As temáticas das formações foram voltadas para:

• Abordagem da BNCC – Base Nacional Curricular Comum

• Competências Socioemocionais de estudantes e professores

• Avaliação

• Metodologias de ensino

• Educação empreendedora – promovida pelo Sebrae

• Educação Financeira – Programa Aprender Valor

• Alfabetização e Letramento – Programa Tempo de Aprender

• Também foi realizado o curso de gestores escolares de forma presencial

Como afirma a secretária: “Na minha gestão a formação continuada de professores tem sido prioridade, entendida como um processo permanente e constante de aperfeiçoamento dos saberes necessários à atividade dos educadores, sempre buscando assegurar um ensino de qualidade aos nossos alunos.”

REFORMULAÇÃO DO CONSELHO

Reformulou o Conselho Municipal de Educação que não estava vigente desde o mês de setembro de 2020. Na sequência formou uma comissão com representação de todos os segmentos, onde foram feitas reuniões para analisar todos os dispositivos das Leis municipais que normatiza a educação.

OBRAS

Quanto a obra da creche que está em andamento fizemos inserção de mais informações no SIMEC sobre medições e a situação que se encontra a obra. E a obra da quadra localizada na Escola Marieta Freire na vila Hortigranjeira ainda se encontra paralisada, mas a secretaria juntos com os técnicos e jurídico estão empenhados em solucionar as pendências para que possamos concluir a obra. A gestão tem trabalhado para que ainda na Gestão do Prefeito Manoel Maia, seja realizada a construção de duas escolas polos na zona rural, José Silveira da Costa e Limeira.

REFORMAS NAS UNIDADES DE ENSINO

A Secretaria de Educação fez um planejamento de visitas em todas as 14 escolas da rede municipal, sendo 03 escolas urbanas e as demais rurais, nessas visitas podemos afirmar que as escolas se encontravam em péssimas condições de funcionamento, precisando urgentemente de reformas e ampliações, então a equipe financeira juntamente com a secretária fizeram um planejamento financeiro e com ordem do prefeito Manoel Maia, para que as escolas urbanas fossem todas reformadas e algumas delas ampliadas.

TRANSPORTE ESCOLAR

A gestão encontrou os transportes escolares sem terem recebidos qualquer tipo de manutenção, a secretaria através do coordenador de transporte identificou os problemas, planejou todas as ações que teriam que fazer na manutenção nos transportes e hoje toda a frota se encontra em condição de funcionamento. Uma meta da secretaria é conseguir através do PAR e de emendas parlamentares mais ônibus pra suprir as necessidades da mesma.

VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Um grande desafio para a Secretaria Municipal de Educação, no início da atual gestão, foi em relação a implantação piso salarial nacional dos professores, onde identificamos que alguns professores tinham entrados na justiça requerendo suas percas salariais, sendo que a justiça do trabalho deu causa ganha de um percentual de 50% onde esse percentual é inviável, pois os recursos do FUNDEB, não é suficiente para pagamentos dos professores.

No entanto a Secretaria de Educação elaborou uma proposta de 20% e encaminhou ao poder executivo para elaborar o projeto de lei e enviar para a câmara analisar, após foi colocado em votação e aprovado com retroativo dos meses de julho e agosto.

Hoje temos 40 professores na tabela de 50% e os demais na tabela de 20%, será um grande desafio pra equipe da SEME conseguir manter os vencimentos em dias. Para o ano de 2022 a secretaria está trabalhando uma possível proposta salarial para a classe dos administrativos uma vez que os salários dos mesmos se encontram defasados.

Com o fechamento financeiro anual o prefeito de Capixaba irá conceder o abano salarial para todos os profissionais da folha do 70% dos recursos disponíveis na conta municipal do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e com recurso próprio pagará o abono aos demais profissionais administrativos.

A prefeitura Municipal de Capixaba, através do prefeito Manoel Maia, está bastante orgulhosa dos trabalhos desenvolvidos pela SEME. Uma equipe que encontrou diversas dificuldades, mas que conseguiu reestabelecer a ordem para uma pasta tão importante. E sem esquecer aqueles que são o motivo desse ofício, nossos estudantes.

O prefeito espera que este lindo trabalho continue durante o ano de 2022, sempre zelando pela transparência e honestidade. E que nossos jovens e crianças possam receber uma educação com qualidade.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram