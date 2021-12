Mazinho vai renunciar o cargo de prefeito de Sena em março para se candidatar a deputado federal

O prefeito Manoel Maia, recebeu a visita da Deputada Federal Mara Rocha, acompanhada do senhor Laedes Félix, presidente da Associação de Produtores Rurais Horta Nativa, localizada no ramal Zaqueu Machado, e do também produtor rural, o senhor Agripino Silva.

Na oportunidade, a Deputada Federal veio anunciar a contemplação do município de Capixaba com a destinação de 800 mil reais em emendas no Orçamento Geral da União de 2022.

Deste valor, a Deputada destinou 200 mil para o Piso de Atenção Básica da Saúde (PAB Saúde). Já os outros 600 mil reais, que foram destinados em forma de emenda especial, serão para custear a compra de uma caminhonete para a prefeitura no valor de 250 mil reais, e um trator com grade niveladora e grade aradora para atender a Associação Horta Nativa, fruto de uma promessa da Deputada para a Associação.

A Deputada também se colocou a disposição em continuar ajudando Capixaba com a destinação de emendas, e conversou com o prefeito sobre as demandas e necessidades do município.

O prefeito Manoel Maia, agradeceu pelo apoio e a atenção da Deputada com o município. E garantiu que essas emendas serão usadas com o objetivo a que foram destinadas, com zelo e transparência com o dinheiro público.

Prefeitura de Capixaba, é tempo de reconstruir!

