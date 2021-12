Alan Rick destina mais de R$ 12,5 milhões em emendas do Calha Norte aos municípios do Acre

Nesta segunda-feira, 06 de dezembro, Rio Branco recebe o General Poty, diretor do Departamento do Programa Calha

Norte (DPCN) do Ministério da Defesa, em um Workshop organizado pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC), na sede do Sebrae. O deputado federal Alan Rick (DEM), que se recupera de uma cirurgia, esteve representado pelo assessor Marcelo Mendes que destacou os mais de R$ 12,5 milhões em emendas do Calha Norte alocadas pelo parlamentar para os municípios do Acre. São recursos para aquisição de ambulâncias, máquinas para a produção rural, veículos para equipes de assistência técnica, assistência social e infraestrutura urbana, como pavimentação, drenagem de ruas, construção e reforma de quadras.

O Calha Norte é um programa do Governo Federal que executa projetos para garantir o desenvolvimento sustentável das regiões de atuação – Norte, Nordeste e Centro Oeste.

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, que também responde pela presidência da AMAC, agradeceu o empenho do deputado Alan Rick que já destinou mais de R$ 9,5 milhões para a capital através do Calha Norte. “Eu agradeço imensamente o apoio que o Deputado Alan Rick tem dado a Rio Branco. Fico muito agradecido pela indicação desses mais de R$ 9 milhões do Calha Norte. Foi em Rio Branco que o deputado teve a maior quantidade de votos e nós estamos felizes e agradecidos!” – afirmou

No interior, um dos municípios beneficiados pelas emendas do Calha Norte alocadas por Alan Rick é Cruzeiro do Sul. Uma das emendas está direcionada para a reforma e ampliação do Lar Ester Cameli.

“A prefeitura vive de emendas parlamentares, sem elas a gente não consegue sobreviver do ponto de vista financeiro para garantir a construção das infraestruturas se não for através de nossos parlamentares. E a gente é muito grato ao apoio que a gente tem recebido. Tenho conversado particularmente com o deputado Alan Rick. Estive, recentemente, no seu gabinete e ele garantiu alguns investimentos para Cruzeiro do Sul em 2022. São investimentos na área do esporte, infraestrutura, saúde, tudo que o município precisa de imediato.” – concluiu o prefeito Zequinha Lima.

O Workshop conta com a participação dos prefeitos e seus assessores técnicos, o governador Gladson Cameli foi representado pelo secretário de Infraestrutura Cirleudo Alencar e pelo secretário de planejamento Coronel Ricardo Brandão.

O General Poty explicou mais sobre o programa que só em 2021 já investiu R$ 242 milhões nas regiões Norte, Nordeste e Centro Oeste e deve passar dos R$ 300 milhões. O General aproveitou para alertar as prefeituras para terem atenção com os projetos que ainda precisam ser finalizados ou que têm alguma pendência porque o prazo para homologação, licitação e início das obras na Região Amazônica é ainda mais apertado. “Aqui temos as chuvas, ano que vem é ano eleitoral, tudo isso atrasa os cronogramas. Qual o prefeito que não quer começar e entregar uma obra, né? Todos querem!” – pontuou o General.

