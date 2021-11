Imóvel misto pega fogo na capital

Depois de receber denúncia via linha direta que no bairro Saborá um cidadão – M da N – estava comercializando entorpecentes na travessa que dá acesso à residência do mesmo uma guarnição de patrulhamento do 9º Grupamento de Polícia Militar (9º GPM) de Guajará (AM) avistou o acusado e fez uma abordagem ao mesmo.

Na busca pessoal realizada pelos integrantes da guarnição foi encontrada dentro de uma mochila esverdeada 01 (um) invólucro branco com porções análogas a pó de cocaína. O acusado ainda tentou se desfazer da mochila, mas não teve sucesso e foi conduzido ao 69º Departamento Integrado de Polícia (DIP) para as providências cabíveis do flagrante.

Na operação foram apreendidos os seguintes produtos: 21 porções de pó de cocaína, uma moto Honda CG 125, cor vermelha, placa MZO 8E78, uma mochila esverdeada, 01 quilo de barrilha, sacos para embalagem e três pássaros em gaiolas. Com a ação dos policiais militares fecharam mais uma boca de fumo que estava em plena atividade.

G1

