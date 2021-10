Deputado Alan Rick, SESACRE e Hospital Albert Einstein constroem parceria para telemedicina no Acre

Na manhã desta quinta-feira, 28, o deputado federal Alan Rick, juntamente com a Secretária de Saúde do Estado, Paula Mariano, e a Chefe do Departamento de Regulação, Controle e Avaliação da SESACRE, Adriana Salomão se reuniram com a equipe do Hospital Israelita Albert Einstein para discutir a expansão do atendimento por telemedicina pelo SUS, através de uma parceria com a Secretaria de Saúde do Estado.

O Estado já dispõem de alguns atendimentos em seis municípios do Acre – Rio Branco, Feijó, Tarauacá, Xapuri, Brasileia e Sena Madureira – nas áreas de psiquiatria, neurologia, cardiologia, endocrinologia e reumatologia. “Esses atendimentos preenchem uma lacuna enorme que é a falta de especialistas, principalmente, no interior”, informou a secretária de Saúde do Estado, Dra. Paula Mariano.

Para essa parceria, o deputado e a SESACRE contam com o apoio do presidente da Associação Brasileira de Empresas de Telemedicina e Saúde Digital (Saúde Digital Brasil), Dr. Eduardo Cordioli, que também é gerente de Telemedicina do Hospital Albert Einsten e da Associação Nacional de Hospitais Privados (ANAHP).

O deputado explicou que a ideia é difundir esses atendimentos nos 22 municípios acreanos. “O acreano sofre, desde sempre, com a falta crônica de especialistas de diversas áreas médicas. Isso é realidade na capital, e ainda pior no interior. A falta do diagnóstico precoce gera a demora no início do tratamento o que pode comprometer a vida desses pacientes. Um exemplo disso é a falta de profissionais para o diagnóstico e terapia das crianças autistas em vários municípios. Quero ajudar a mudar essa realidade.” – completou.

O deputado esclareceu que com o apoio do Albert Einstein, a SESACRE poderá garantir o atendimento de especialistas através da teleconsulta e isso será totalmente custeado pelo SUS. A parceria conta com aporte de emenda parlamentar do deputado para a aquisição dos equipamentos necessários para as salas de atendimento.

“Eu a Dra. Paula estamos muito felizes por podermos viabilizar mais essa possibilidade de melhorar o atendimento à nossa população” – finalizou.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram