Polícia Civil do Acre presta apoio a Polícia Civil de Pernambuco em operação contra tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro em Brasiléia

Na manhã desta quinta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre participou de operação “Aquila” deflagrada pela Policia Civil de Pernambuco/PE com objetivo de reprimir crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

A operação foi realizada nos estados do Acre, Pernambuco, Mato Grosso, Pará, Rondônia, São Paulo e Tocantins e contou com apoio de 140 policiais civis no cumprimento de 53 ordens judiciais sendo, 27 mandados de prisão e 26 mandados de busca e apreensão.

A ação policial foi desencadeada após cooperação técnica entre as policiais dos estados citados e no Acre contou com apoio da Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (DENARC) e da Delegacia Geral de Brasiléia.

No Acre, a Polícia Civil em Brasiléia prendeu quatro pessoas, L. C. de S., de 25 anos, C. da S. A. , de 26 anos, M. N. F., de 33 anos e M. F. do N., de 62 anos. Além dos presos, foram apreendidos uma motocicleta modelo CBR-650F, um Corolla, R$ 30.000,00 (trinta mil reais), aparelhos celulares, notebooks. De acordo com o delegado responsável pela operação Dark Blacker, de Pernambuco, o prejuizo ao crime organizado é de mais de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Os presos foram encaminhados à delegacia de Geral de Brasiléia para procedimento de praxe e em seguida colocados à disposição da justiça.

Ascom/Polícia Civil do Acre

