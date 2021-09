PM recebe a visita do Comandante do Policiamento do Interior, Coronel Evandro

No início da tarde desta quarta-feira (15) um feminicídio foi registrado em Cruzeiro do Sul. Marcos Lima Nicácio, 41 anos, matou com 30 golpes de terçado a esposa, a dona de casa Kátia da Cruz Bernardo, 29 anos. O caso aconteceu no bairro Nova Olinda, próximo ao polo moveleiro. As informações são do site Juruá Em Tempo.

A mulher estava no Centro de Cruzeiro do Sul e ao retornar para casa foi brutalmente assassinada pelo esposo. Após matar a companheira, o homem lançou o corpo de Kátia em via pública.

Após matar a mulher Marcos ainda disse: “É assim que se faz”.

Marcos, que tem o apelido de Negão, esperou a chegada dos policiais. O homem estava limpando o sangue de dentro da residência. O feminicida foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Cruzeiro do Sul.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames periciais.

