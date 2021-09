ACABOU O AMOR,, Máquinas do Deracre que deveriam estar arrumando ramais de Sena Madureira, estão paradas por falta de manobristas denuncia Gerlen Diniz

Gladson Cameli (PP) desfilou com as máquinas nova para diminuir o prefeito Mazinho Serafim, anunciou recuperação dos ramais, mas esqueceu de contratar os motoristas para fazer o maquinário funcionar

O ex-líder do governo Gladson na Assembleia Legislativa deputado estadual Gerlen Diniz (PP), usou o grande expediente na sessão desta quarta-feira (8) para denunciar o descaso do governo com os produtores rurais de Sena Madureira; terceira maior cidade do estado.

De acordo com o parlamentar governista, o Deracre está sendo negligente com os produtores rurais do município. Gerlen afirmou que, mesmo depois de o governador ir pessoalmente entregar as máquinas novas na cidade, anunciar a reabertura de ramais nada de lá até aqui foi feito.

“Eu queria pedir ao diretor presidente do Deracre, senhor Petronio, que olhasse para o verão que está quase indo embora. Não dar para o governador Gladson entregar uma quantidade de maquinário que iriam recuperar os ramais de Sena Madureira e até agora elas estarem paradas por falta de manobristas para funcionar”, disse Diniz.

Gladson comprou briga política com prefeito Mazinho Serafim (MDB), retirou todo maquinário que estava cedido ao município e levou pessoalmente uma grande frota de máquinas zero km, prometendo fazer a recuperação de todos os ramais da cidade.

O fato é que as máquinas foram deixadas no pátio do Deracre, as fotos foram, postada na imprensa e até agora, não se viu uma delas roncar na zona rural da cidade.

Se uma denúncia dessa proporção, feita por um parlamentar da base do governo não for levada a sério, Gladson deveria pedir desculpas ao povo de Sena Madureira.

Por: Alemão Monteiro

Site: dejulhonoticias.com.br

