Polícia Civil mostra balanço das ações desenvolvidas na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa

À disposição da população acreana, a Ouvidoria do Sistema Integrado de Segurança Pública do Acre disponibilizou mais um canal de atendimento para ouvir e receber denúncias, sugestões ou elogios relacionados ao serviço prestado pelas instituições da rede e seus operadores de segurança.

Criado em março de 2010, o canal já atendeu centenas de casos, o que ajuda a gestão não só a responsabilizar, mas melhorar o serviço de atendimento à população, respeitando direitos e garantias individuais e coletivas, além de inibir possíveis desvios de conduta cometidos por agentes públicos da Segurança.

Além do atendimento presencial, que é realizados no prédio em anexo ao Centro Integrado de Apoio Biopsicossocial (Ciab), localizado na Travessa Campo do Rio Branco, no bairro Capoeira, em Rio Branco, a Ouvidoria dispõe do e-mail ouvidoriasegurancaacre@gmail.com e ainda disponibiliza mais um canal telefônico, com o número 3227-4962 (*3227-3962). O atendimento presencial é feito de segunda a sexta, das 7 às 13h.

Responsável pela Ouvidoria desde outubro de 2020, a delegada Mardhia Pereira, explica como funciona o serviço e o que é feito com as informações repassadas ao órgão.

“O setor não apura e nem faz investigações. As denúncias e encaminhamentos originados pelos canais, podendo ser anônimos ou não, são formalizados pela Ouvidoria e encaminhados aos órgãos fiscalizadores competentes para apuração e investigação, garantindo o acompanhamento, o sigilo da fonte e as respostas sobre o andamento dos casos. Nos colocamos à disposição da população, com o fim de assegurar um serviço público de confiança e qualidade”, explica a delegada.

Lilia Camargo