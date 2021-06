Reunido com o presidente da Fundhacre, Jairo Cassiano trata sobre Mutirão de cirurgias em Sena Madureira

Da Redação

O ex-diretor do Hospital João Câncio Fernandes de Sena Madureira, Jairo Cassiano, manteve na tarde desta terça-feira (8), uma reunião com o presidente da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo, com a meta de tratar alguns assuntos relacionados à área da saúde, dentre os quais os mutirões de cirurgias.

Em Sena Madureira, conforme explicado por Jairo Cassiano, existe essa necessidade. São as chamadas cirurgias eletivas como, por exemplo, de hérnia, vesícula e outras. “Ouvi do nosso presidente da Fundhacre, João Paulo, que o nosso governador Gladson Cameli determinou que se inicie um planejamento estratégico de mutirões de cirurgias. Nesse sentido, solicitamos esse trabalho para contemplar os moradores de Sena Madureira. Se Deus quiser e, mediante o esforço do governo, o mutirão será realizado em nossa cidade”, frisou.

Jairo Cassiano adiantou que na próxima semana haverá uma reunião entre a equipe da Fundhacre, capitaneada por João Paulo e a equipe do Hospital de Sena, coordenada por Edgardina Matos para o encaminhamento de algumas questões relacionadas ao tema. “Essa reunião de trabalho também será para a elaboração de um planejamento no sentido de trazer esse mutirão de cirurgias para a Regional Purus”, finalizou.

