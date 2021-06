Projeto de autoria da Vereadora Ivoneide Bernardino é aprovado na Câmara Municipal

Por Ricardo Amaral – Assessoria

Foi aprovado por unanimidade na noite desta terça-feira (08), durante a sessão na Câmara Municipal, o projeto de autoria da Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) denominado “Programa de Estágio de Estudantes”, um marco na vida estudantil e profissional dos jovens senamadureirenses.

Em suma, após a sanção do prefeito Mazinho Serafim (MDB), o Programa de Estágio dará aos jovens estudantes a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho, sendo beneficiados com uma bolsa para auxiliar nas suas despesas pessoais, e complementar a renda famíliar. O projeto também visa preparar o jovem para o exigente mercado de trabalho, garantindo a experiência que é requerida aos mesmos, quando necessitam do primeiro emprego.

Bastante feliz com a aprovação, Ivoneide Bernardino destacou a importância desse projeto para a juventude do Vale do Iaco. “A Câmara sempre se une quando o projeto é para o benefício de todos, essa é uma demonstração aos nossos jovens do quanto queremos vê-los incluidos no mercado de trabalho e vencendo na vida. Esse projeto motiva, abre portas, proporciona troca de experiências e capacita futuros profissionais. Quero agradecer aos nobres pares pela aprovação unânime, tenham certeza que os jovens do nosso município também estão muito felizes com a oportunidade que essa casa está dando à eles”, disse a vereadora.

