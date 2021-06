Petecão cumpre agenda politica em Acrelândia e Plácido de Castro

A convite do PrefePetecão cumpre agenda politica em Acrelândia e Plácido de Castroito Olavinho-MDB de Acrelândia e do Prefeito Camilo Silva-PSD de Plácido de Castro e das lideranças políticas da região, visitei os municípios acompanhando da Deputada Federal Jéssica Sales, nesta quarta-feira, 02.

Oportunidade em que fiz uma prestação de contas dos recursos encaminhados ao municípios através de emendas parlamentar.

Em Acrelandia destinei recursos para aquisição de retroescavadeira, recapeamento com asfalto de vias públicas, construção de melhorias sanitárias e mais recentemente a destinação de mais 3 milhões para o início da construção da ponte sobre o Rio Iquiri, que ligará as BR 364, pelo ramal do bigode, à BR 317.



Já em Plácido de Castro, acompanhado da Deputada Jéssica Sales, reuniu com prefeito Camilo para fazer um acompanhamento da execução dos recursos encaminhados ao município que beneficiarão a população melhorando a qualidade de vida de todos.

