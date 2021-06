Visando alcançar melhores resultados através do esforço conjunto entre as instituições responsáveis pela promoção da segurança pública no Acre, é que a Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), iniciou na ultima quarta-feira, 02, à rodada de Câmaras Temáticas, com a apresentação do Plano Estadual e discussão dos principais problemas que afetam a região do segundo distrito de Rio Branco, área onde há maior incidência de crimes entre as três regionais que compõem a capital.

O evento titulado “Sejusp Itinerante”, aconteceu no auditório da escola de Gastronomia, localizada no Conjunto Habitacional Cidade do Povo e contou com a participação de autoridades locais, entre eles, a prefeita de Rio Branco em Exercício, Marisa Galvão, gestores das pastas que compõem as forças de segurança do Estado e da União, além de representantes de secretarias municipais e estaduais, do Ministério Público, entre outras instituições envolvidas.

“Nos estamos iniciando um ciclo, onde convidamos os atores do poder público responsáveis pela promoção da segurança, para disseminar o nosso plano estadual e discutir soluções para os problemas que afetam cada região acreana. A segunda regional é a que concentra a maioria dos crimes contra a vida e queremos agir de forma pontual, na busca pela garantia da segurança pública que é um direito de todos”, destacou o secretário.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram