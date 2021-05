Alan Rick garante 1 milhão de reais para construção do porto do Caeté, em Sena Madureira

Edinaldo Gomes, para o Acreonline.net

Em sua vinda mais recente ao município de Sena Madureira, o deputado federal Alan Rick (Democratas), reafirmou a destinação de recursos na ordem de 1 milhão de reais para a construção do porto do Caeté, na altura do km 10 da BR-364, sentido Sena a Manoel Urbano. A verba será administrada pelo Governo do Estado, através do Deracre.

Acompanhado do Diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, do vereador Elvis Dany, do presidente do Democratas no Acre, Jairo Cassiano, dos moradores e de engenheiros, Alan Rick visitou o local das futuras instalações. “Esse é mais um compromisso que estamos firmando com a população de Sena Madureira e que resultará em benefícios para centenas de famílias que moram no rio caeté. O que temos aqui atualmente é um local de difícil acesso, mas essa realidade vai mudar. Faremos essa obra em parceria com o Governo do Estado”, salientou.

Oriundo do rio caeté, o ex-prefeito Jairo Cassiano que hoje é presidente estadual do Democratas demonstrou contentamento em face da confirmação dada por Alan Rick. “Ao longo dos anos temos acompanhado as dificuldades que os ribeirinhos encontram para embarque e desembarque nesse local, especialmente na época do inverno. Esse porto vai trazer a segurança para os moradores desembarcarem seus produtos. Fica o nosso agradecimento ao deputado Alan Rick que mais uma vez demonstra o seu compromisso com a cidade de Sena Madureira”, frisou.

Além do porto do caeté, o parlamentar também assegurou recursos para o reaparelhamento do Conselho Tutelar de Sena Madureira. “Pra nós é motivo de satisfação receber o deputado federal Alan Rick e saber que o mesmo está atento para as demandas da nossa comunidade”, destacou o vereador Elvis Dany.

Exercendo seu segundo mandato de deputado federal, Alan Rick ganhou destaque também no vale do Iaco por destinar mais de 6 milhões de reais para a reforma e ampliação do Hospital João Câncio Fernandes cuja obra está em andamento.

