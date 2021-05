Vereadora Ivoneide Bernardino celebra volta dos atendimentos no hospital de câncer do Acre

Por Ricardo Amaral – Assessoria

A Vereadora Ivoneide Bernardino (MDB) recebeu com alegria a notícia de que os atendimentos no Hospital de câncer do Acre serão retomados, após o aparelho de radioterapia passar por manutenção e está novamente apto a tratar os pacientes que lutam contra a doença.

A volta desses atendimentos foram inúmeras vezes reivindicados pela parlamentar durante as sessões da Câmara Municipal de Sena Madureira. Ivoneide ressaltou a alegria em saber que as pessoas que lutam contra essa terrível doença poderão retomar o tratamento aqui mesmo no estado.

“Fico bastante feliz com a notícia do retorno desses atendimentos, pois com isso os nossos irmãos que estão travando a batalha contra o câncer não precisarão mais se deslocar para o estado de Rondônia em busca de tratamento, tendo em vista que muitos deles não tem familiares naquela região, e não dispõe de recursos financeiros para se manter. Isso também refletirá no lado emocional dos pacientes, pois poderão se tratar próximo à família, renovando a esperança de cura”, disse a vereadora.

