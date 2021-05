Polícia Militar de Sena Madureira apreende entorpecente no bairro Eugênio Augusto Areal.

A Polícia Militar do Acre, por meio do 8° BPM, hoje (quarta-feira) (19/05/2021), por volta das 13h00min, apreendeu entorpecente da espécie cocaína, no Bairro Eugênio Augusto Areal.

A apreensão se deu no decorrer de patrulhamento de rotina em que um suspeito que conduzia uma motocicleta foi abordado e logrou-se êxito na apreensão de 07 invólucros de cocaína.

Alem disso, um nacional de 25 anos foi preso em flagrante delito pelo delito de tráfico de droga.

Polícia Militar, destemidos e audazes combatentes!

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram