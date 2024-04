Uma jiboia de aproximadamente 2 metros foi resgatada, no fim da manhã desta sexta-feira (19), nas proximidades do Centro Administrativo no bairro São Pedro, zona Sul de Teresina. A serpente foi encontrada por trabalhadores da prefeitura durante um serviço de capina na região.

Ao A10+, o major Fredson Abreu, comandante do Batalhão de Policiamento Ambiental, explicou que uma equipe foi acionada e realizou o devido resgate do animal. Ele acrescenta que não é comum ter ocorrências de animais com essa envergadura. Segundo o major, a jiboia tinha mais de 15 quilos, com a idade entre 10 a 15 anos. A captura reuniu dezenas de curiosos.

“De imediato foi designada a equipe do batalhão ambiental para fazer a captura, o resgate e o transporte desse animal. Ao chegar lá, a equipe constatou que era uma serpente da espécie de boia de aproximadamente 2 metros, animal adulto de praticamente 15 kg entre 10 a 15 anos, que se encontrava próximo a calçada em que alguns trabalhadores da prefeitura estavam fazendo uma capina e se depararam com esse animal. A partir daí foi feita a captura e contenção, trazido aqui para o batalhão ambiental”, destacou.

“Realmente não é todo dia que se tem ocorrência dessa envergadura. E quero aqui ressaltar a atitude dos trabalhadores que estavam ali, da Prefeitura fazendo a limpeza, que se deparou com esse animal, que não afugentaram, não procuraram fazer a captura dele de qualquer jeito, não tentaram atirar e nem matar o animal. De maneira prudente, eles viram o animal lá, a serpente, visualizaram também a envergadura do animal e chamaram o batalhão ambiental. E eles, por sua vez, como tem a nossa missão constitucional de proteger e defender o meio ambiente de todas as suas formas”, completa o comandante.

A cobra foi encaminhada ao CETAS – Centro de Triagem de Animais Silvestres do Bioparque Zoobotânico de Teresina e deve ser solta ainda hoje em uma reserva credenciada do Ibama.

Por A10+

