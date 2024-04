A Secretaria de Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (Sada) por meio da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Piauí (Adapi), confirmou três focos de Peste Suína Clássica no município de São José do Divino, no Norte do Piauí.

Idílio Moura, gerente de Defesa Animal da Adapi, explicou que o foco é um criatório de subsistência, que criava animais soltos. “O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) através do Laboratório Federal de Defesa Agropecuária confirmou a ocorrência desses 3 focos de PSC no território piauiense. Estes focos ocorreram em criatórios de subsistência, com animais criados de forma extensiva (soltos). Os animais apresentaram principalmente conjuntivite, febre e alta mortalidade”, disse.

A propriedade foi interditada e cerca de 30 animais que estavam no local foram sacrificados. O gerente acrescentou que serão intensificadas as ações de vigilância no entorno do foco para monitorar qualquer suspeita.

A Adapi orienta aos criadores de animais que fiquem atentos a qualquer sinal da doença, como: mortalidade dos suínos, febre (animais amontoados), conjuntivite, diarreia, vômito deve ser comunicado pelo criador à Adapi.

Além disso, os criadores só devem adquirir animais de origem conhecida como Guia de Trânsito Animal (GTA) e não adquirir animais de feiras que não são controladas pela Agência de Defesa Agropecuária.

Vacinação contra a Peste Suína Clássica

A ocorrência desses casos no Piauí demonstra a alta sensibilidade do sistema de vigilância do estado em detectar casos e não afetar o comércio internacional dos estados produtores e exportadores de carne suína, já que esses estados como Santa Catarina e Paraná são considerados zona livre da PSC.

O Piauí está entre os 10 estados brasileiros considerados área não livre de Peste Suína Clássica. De 2019 até agora, o estado piauiense diagnosticou 35 focos da doença, principalmente na região norte do estado.

Para sair da classificação de risco, a Secretaria da Assistência Técnica e Defesa Agropecuária (Sada) está realizando junto com a Adapi e o Mapa um plano estratégico de imunização contra a doença, que faz parte do Plano Brasil livre de PSC.

Fonte: Portal A10+ com informações da Adapi

