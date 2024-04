O homem, que a polícia identificou como Maxwell Azzarello, de St. Augustine, Flórida, estava na área designada para protestos do lado de fora.

Posteriormente, em entrevista coletiva, o chefe do departamento de Polícia de Nova York, Jeffrey B. Maddrey, disse aos repórteres que Azzarello entrou no centro do parque, mexeu nas roupas, abriu uma mochila e tirou e jogou vários panfletos sobre o chão. Ele então puxou uma vasilha, derramou um acelerador líquido em si mesmo, incendiou-se, caiu sobre uma barreira policial e depois caiu no chão.

Pareceu ter acontecido na época em que o júri do julgamento de Trump estava totalmente formado – com 12 jurados e seis suplentes selecionados para um julgamento que deve durar cerca de seis semanas. Ocorreu por volta das 13h50 horário do leste dos EUA, pouco antes do tribunal fazer uma pausa para o almoço.

A comissária dos bombeiros da cidade de Nova York, Laura Kavanagh, disse aos repórteres que Azzarello foi levado para a unidade de queimados do Weill Cornell Medical Center. No momento da conferência de imprensa, ele ainda estava vivo, mas em estado crítico.

Quatro policiais e um oficial do tribunal sofreram ferimentos leves ao lidar com o incêndio, disse Kavanagh.

O chefe dos detetives Joseph Kenny disse que Azzarello nasceu em 1987 e chegou à cidade de Nova York no início da semana. Ele disse que os familiares com quem a polícia entrou em contato após o incidente não sabiam que Azzarello estava em Nova York. Kenny disse que os panfletos de Azzarello pareciam ser “baseados em propaganda” sobre esquemas Ponzi e teorias da conspiração.

A polícia disse não acreditar que Azzarello tivesse como alvo qualquer pessoa ou grupo em particular.

A aplicação da lei enviou uma equipe de busca do esquadrão anti-bomba para garantir, disse o vice-comissário de operações, Kaz Daughtry, e nenhum dispositivo foi encontrado na área.

Três fontes policiais disseram à NBC News anteriormente que o homem parece ter seguido algumas teorias da conspiração e pode ter tido problemas emocionais. Ele pode ter postado sua intenção de atear fogo a si mesmo com antecedência, disseram as fontes.

Momentos depois de se incendiar, o homem estava caído no chão, em chamas. Às vezes, ele parecia ter um ataque. A polícia tentou usar um pequeno extintor para apagar o fogo, mas não teve sucesso. Ainda em chamas, o homem tentou se sentar. A polícia então usou um grande extintor para apagar o fogo.

Um homem de 73 anos do Upper West Side, Dave, viu isso acontecer. Dave disse que a pessoa vomitou um maço de panfletos, pegou-os e jogou-os novamente.

“Eu ouvi um barulho”, disse ele. “Isso chamou nossa atenção. Então ele puxou uma lata.

David disse que viu o homem começar a se encharcar em alguma coisa antes de pegar um isqueiro.

“Lá pensei, isso poderia ser horrível”, disse ele. “Tenho idade suficiente para me lembrar da Guerra do Vietnã.”

Ele disse que a pessoa então se incendiou e foi rapidamente envolvida pelas chamas. A pessoa não emitiu nenhum som enquanto as pessoas ao seu redor olhavam horrorizadas.

Ed Quinn, um fotojornalista freelancer que mora no East Village, disse que estava enfrentando o tribunal quando: “Ouvi alguém gritar: ‘Ele vai atear fogo a si mesmo’”.

“Eu o vejo jogando gasolina no rosto, de forma muito deliberada”, disse ele. “Ele estava com uma camiseta cinza. Encharcou seu rosto. Encharcou sua camisa. Bum, ele subiu.

Quinn disse que a polícia demorou cerca de um minuto para chegar.

“As mulheres imploravam, gritavam, apagavam, expulsavam ele”, disse ele.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram