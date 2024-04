Em um acidente de trabalho ocorrido em uma fábrica na região industrial de Barkan, Israel, um operário foi fatalmente atingido por uma bobina de aço. O acidente aconteceu quando a bobina que estava sendo movimentada se soltou e o operário, em uma tentativa de controlá-la, acabou sendo prensado contra um reboque estacionado próximo ao local.

Os colegas do trabalhador acionaram prontamente os serviços de emergência. Apesar do rápido atendimento, o óbito foi confirmado na hora pela equipe de socorristas.

O local do acidente é uma área onde se manipulam bobinas de aço, que são transportadas e depositadas no chão para que sejam verificadas e ajustadas caso apresentem algum problema. As autoridades competentes estão investigando as causas do acidente para entender melhor as circunstâncias e prevenir que eventos semelhantes ocorram no futuro.

