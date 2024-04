Com o intuito de fortalecer os investimentos em obras estruturantes no estado, o governo do Acre, representado pelas secretarias de Estado de Obras Públicas (Seop) e de Planejamento (Seplan), reuniu-se nesta sexta-feira, 19, em Belém, no Pará, com a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), responsável pela gestão dos recursos federais direcionados para obras de grande impacto no Acre, como a da Orla do Quinze e a do Complexo Viário, entre as avenidas Ceará e Getúlio Vargas, ambas na capital Rio Branco.

O secretário de Obras Públicas, Ítalo Lopes, e o diretor de Captação e Monitoramento de Recursos da Seplan, Alexandre Tostes, foram recebidos pelo diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, Aharon Alcolumbre, e pela equipe técnica da autarquia federal.



De acordo com o gestor da Seop, a Sudam estará no Acre no mês de maio, tanto para acompanhar a evolução das obras estruturantes quanto para assegurar a liberação de mais recursos, visando novos progressos na execução dos serviços.

“A parceria da Seop, orientada pelo governador Gladson Cameli, junto à Sudam, permitiu uma intervenção muito importante que já realizamos na Boulevard Augusto Monteiro, para garantirmos a continuidade do bairro Quinze. Estava com risco iminente de desmoronamento no trecho próximo ao Mercado do Quinze, e essa intervenção manteve a rua estabilizada no período de inverno, e agora no período de verão avançaremos com as contenções”, enfatiza.

A Sudam é uma catalisadora do desenvolvimento regional. Para o diretor de Promoção do Desenvolvimento Sustentável, a autarquia tem o papel histórico de atender todos os estados da Amazônia.

Parceria entre governo do Acre e governo federal proporciona avanços nas obras estruturantes do estado. Foto: Vinícius Charife/Seop

“Temos feito um esforço muito grande, com um número reduzido de técnicos que nós temos. Contudo, com essa nova organização que nós fizemos na casa, estamos conseguindo chegar a todas as unidades e estamos buscando, junto ao parlamento, recursos para os convênios com os estados para que essa parceria se torne mais efetiva e desenvolva mais a nossa região, que é muito carente de obras desse porte”, frisa.



As obras do Complexo Viário e da Orla do Quinze são frutos do convênio entre o governo do Acre e o governo federal, por intermédio da autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

O investimento nas duas obras é de aproximadamente R$ 45 milhões. Para o viaduto, há recursos de emenda parlamentar do então deputado federal e atual senador Alan Rick, de mais de R$ 17 milhões. Na Orla do Quinze, a emenda é de autoria da ex-deputada federal Vanda Milani, de R$ 17 milhões. O Estado entra com contrapartida de mais de R$ 10 milhões, no total.

Por Felipe Hid- Agência de Notícias do Acre

Foto: Vinícius Charife/Seop

