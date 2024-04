Após cinco dias, a Polícia Civil encontrou o corpo do adolescente Micael Santana Delgado, de 17 anos, em uma região de mata, no setor chacareiro do Bairro Jardim Santana, na zona leste de Porto Velho.

Na última segunda-feira (8), criminosos assassinaram o adolescente, arrancaram a cabeça, colocaram dentro de uma bolsa e abandonaram na entrada do condomínio Porto Madero, no Bairro Socialista, na noite do dia 7 deste mês.

Duas mulheres encontraram a bolsa, abriram e acabaram encontrando a cabeça de Micael.

A perícia foi acionada e a cabeça da vítima foi levada para o Instituto Médico Legal.

Após a localização da cabeça, a Polícia Civil iniciou as investigações para tentar localizar o corpo do adolescente.

Nesta sexta-feira (12), após receber denúncias, policiais civis foram até o local, com apoio da Polícia Militar e encontraram o corpo de Micael, em uma região de mata.

O adolescente estava com as mãos amarradas para trás.

O caso segue sendo investigado para saber a motivação e quem praticou o assassinato.

Por: Rondônia Agora

