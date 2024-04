A Organização em Centros de Atendimento (OCA), em resposta à solicitação da Defensoria Pública do Acre (DPE), realizou entre terça-feira, 9, e quinta, 11, em Rio Branco, um curso sobre atualização em atendimento ao público, voltado a atendentes e assistentes jurídicos da instituição.



No primeiro dia do curso, a programação foi composta pela palestra ministrada pela diretora da OCA, Fran Brito, abordando a “Política de atendimento e inclusão e equidade no atendimento público”. A palestra ilustrou a relevância de diretrizes inclusivas e equitativas na interação com o cidadão.



A gestora destacou a importância da parceria estabelecida com a DPE. “Ficamos honrados com o convite de parceria da Defensoria Pública do nosso estado, uma instituição já conhecida pelo bom atendimento e pelos relevantes serviços prestados à sociedade. A capacitação com o time da DPE foi muito proveitosa, porque já são servidores interessados em aprender e prestar um bom serviço à população”, salientou.

A seguir, a chefe do Departamento de Gestão de Pessoas e Capacitações da OCA, Janaína Marques, abordou a temática “Postura e comportamento nos diálogos com o cidadão”, e Júnior Rodrigues, chefe da Divisão de Informação e Comunicação Social, apresentou o tema “Linguagem simplificada no atendimento público”.

A defensora pública Juliana Caobianco frisou a importância da realização dessas atividades: “Nossa intenção foi trazer, para os nossos atendentes, um pouco dessa experiência que a OCA tem, por ser referência em atendimento ao cidadão”.



Para a assistente jurídica Abigail Cristina Rodrigues, participar do curso trouxe novos conhecimentos para sua vida profissional. “Vou levar muitos conhecimentos que foram passados durante o curso para minha vida”, enfatizou.

Por Ludymila Maia- Agência de Notícias do Acre

Foto: Ludymila Maia/OCA

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram