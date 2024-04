O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim (PODEMOS) participou em Brasília nessa terça-feira, 9, do lançamento do Programa de União dos Municípios pela Redução do Desmatamento e Incêndios Florestais na Amazônia. A solenidade realizada no Palácio do Planalto com a presença do presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva e da Ministra de Estado do Meio Ambiente e Mudança Climática do Brasil, senadora Marina Silva reuniu parlamentares estaduais, federais, senadores, secretários e prefeitos.

“É um programa do governo federal que contempla 70 municípios neste primeiro momento, no qual Sena Madureira está inclusa, após os índices de incêndios e queimadas terem diminuído em nossa região de 2022 a 2023. É uma iniciativa que fortalece a agricultura, o apoio ao homem do campo, do fortalecimento das instituições governamentais nas ações de combate as queimadas urbanas e rurais e nas ações educativas de preservação ao meio ambiente”, destacou o prefeito Mazinho Serafim.

De acordo com Juza Bispo, secretário municipal de meio ambiente, até o final de 2024 o município irá receber equipamentos como uma caminhonete modelo L200, botes, voadeiras, drones, GPS, computadores e diversos outros itens para o fortalecimento das ações de prevenção as queimadas urbanas e rurais e desmatamento, através das parcerias com os órgãos estaduais e federais.

Estiveram presentes o deputado estadual Gilberto Lira, o senador da república Sérgio Petecão (PSD/AC) e secretários estaduais e municipais de meio ambiente da região norte.

ASCOM

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram