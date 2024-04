A Estrada Dias Martins tem agora mais um ponto de referência, a nova sede do Departamento Estadual de Trânsito (Detran). O órgão público foi inaugurado nesta segunda-feira, 8, pelo governador Gladson Cameli e a presidente da autarquia, Taynara Martins. O antigo prédio da Faculdade da Amazônia Ocidental, no bairro Jardim Primavera, passa a reunir em um só lugar todos os setores do departamento.



Uma estrutura dez vezes maior que a antiga sede, localizada na Avenida Ceará, é inaugurada para oferecer desde o atendimento ao público, passando pela área administrativa, até os serviços médico e psicológico credenciados.

“Estamos cada vez mais próximos da população, de quem precisa de um serviço de excelência. A equipe do Detran tem feito um trabalho que está marcado na história do Acre, mudando essa imagem que as pessoas tinham desse órgão importante. O Departamento de Trânsito tem hoje outra filosofia e ajuda o governo com recursos para investimentos em áreas estratégicas, como saúde, segurança e infraestrutura”, disse o governador Gladson Cameli.



Durante a cerimônia, 40 motocicletas foram entregues à Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito da autarquia. São três modelos de veículos duas rodas, que devem auxiliar no trabalho executado na capital e no interior.

Outros cinco automóveis (com adaptações para autoescola) e mais cinco motocicletas 160 cilindradas foram repassados ao Detran para início das atividades do Programa Aprova Mais, que vai treinar e providenciar retestes às pessoas de baixa renda.

Garantindo o direito de todos os cidadãos à formação de condutores, o Detran adquiriu ainda mais dois veículos de treino adaptados para pessoas com deficiência em processo de habilitação. O investimento perfaz um valor de quase R$ 2,5 milhões, em recursos próprios do Detran, advindos do recolhimento de taxas de serviços de veículos e habilitação executados pelo órgão estadual.

“O Aprova Mais vai atender quem não conseguiu ser selecionado no CNH Social e vai contemplar aqueles que têm o sonho de ter sua primeira habilitação. As pessoas reúnem suas economias, mas ao longo do processo não conseguem dar continuidade pela falta do recurso. O Detran vai auxiliar nesse sentido, garantindo aulas e retestes”, afirmou Taynara Martins.

Programa Aprova Mais

O maior programa de inclusão social da história do Detran, o CNH Social, beneficiou até agora 7 mil pessoas e vai atender 22 mil até o fim de 2026. A iniciativa prevê a realização de até três retestes teóricos e práticos para os candidatos selecionados.

Paralelo ao CNH Social, o Detran resolveu criar mais uma iniciativa para atender às pessoas de baixa renda, desta vez àquelas que tentaram se habilitar e ainda não tiveram sucesso. O Aprova Mais vai auxiliar com aulas práticas e retestes os candidatos à primeira habilitação que ainda não conseguiram aprovação.

Os veículos adquiridos pelo governo do Estado serão utilizados por essas pessoas, gerando economia para o cidadão, a partir do início das atividades do Programa Aprova Mais. O edital do programa deve ser publicado nos próximos dias.

Eduardo Gomes Agência de Noticias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram