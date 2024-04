Um incidente trágico ocorreu em no municipio de Plácido de Castro, no interior do Acre, onde Franco Lopes de Sousa, de 24 anos, foi morto a tiros na madrugada desta segunda-feira,8. Segundo relatos da polícia, Franco tentou invadir a residência de sua ex-namorada com a intenção de matá-la. No entanto, o ex-cunhado da vítima, identificado como Alisson, interveio na situação, resultando em uma discussão acalorada.

Durante o confronto, Franco tentou agredir Alisson, que estava armado e efetuou dois disparos, atingindo a vítima no peito e no pescoço. Apesar dos esforços do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao chegar ao local, Franco foi declarado morto.

Franco Lopes era conhecido na cidade por envolvimento em atividades criminosas e estava sob monitoramento judicial. Alisson, que permaneceu no local após o ocorrido, foi preso em flagrante pela Polícia Militar por homicídio e a arma do crime foi apreendida. O caso agora está sob investigação da Polícia Civil de Plácido de Castro.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram