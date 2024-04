O atacante Gabigol vive um período turbulento na sua passagem pelo Flamengo. Depois de ser suspenso do futebol por dois anos após suposta fraude em exame antidoping – Gabigol recorreu da decisão -, o atleta voltou aos holofotes por conta do seu contrato com o Mengão, que acaba no fim deste ano e pode não ser renovado. Caso não renove antes do fim do ano, ele pode, a partir de junho, assinar um pré-contrato com outro clube.

