Existia a expectativa por jogos equilibrados na fase de quartas de final da 9ª Copinha Arasuper de Futsal, na categoria Sub-12, neste domingo, 31, no ginásio da AABB, mas os favoritos nos confrontos realizaram grandes apresentações e avançaram para as semifinais sem dificuldades.

No primeiro jogo da programação, o Santa Cruz goleou a Escolinha da Conquista por 11 a 0. Os outros resultados foram: Volta Redonda 4 x 0 AME, Rei Artur 15 x 0 Amigos Solidários e Furacão do Norte 7 x 3 Cruz Azul.

Classificação fechada

Dois jogos fecharam, na AABB, a fase de classificação da Copinha no Sub-14. Furacão do Norte e Bangu empataram por 4 a 4 e Real Madrid 2 x 0 Conquista.

Finais com data

O coordenador da Copinha Arasuper, Auzemir Martins, confirmou para o dia 20 de abril as finais da competição.

“Temos as semifinais do Sub-10 e 12 definidas e no próximo fim de semana será disputada a fase de quartas do Sub-14. Entramos na reta final do torneio”, declarou Auzemir Martins.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram