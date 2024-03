Revelado pelo Internacional, o jovem Vinicius Tobias, de 20 anos, não ficará no Real Madrid. Segundo o jornal “As”, o lateral-direito não atravessa boa fase no Real Castilla, deixou o time titular e não conseguiu convencer o atual treinador da equipe B merengue, o ídolo Raúl González.

Tobias foi contratado com possível herdeiro da lateral direita do Real Madrid. O jogador chegou ao clube em 2022, emprestado pelo Shakhtar Donetsk por conta da guerra na Ucrânia. Ele tem opção de compra estipulada em 15 milhões de euros, valor que os Merengues não deverão desembolsar para contratá-lo em definitivo.

Quando chegou à capital espanhola, o Real colocou o brasileiro para atuar no Castilla, que disputa a terceira divisão no país. Contudo, desde 17 de fevereiro que Vinicius Tobias não atua pela equipe, não gozando do mesmo prestigio com o treinador. Ele chegou a participar de duas pré-temporadas com o elenco profissional, mas também não encheu os olhos do técnico Carlo Ancelotti e voltou ao time B.

Atualmente, o Real Madrid conta com o titular Carvajal e Lucas Vázquez, que renovou recentemente seu contrato, como opções para a lateral direita. Agora, com a saída iminente de Vinicius Tobias, a aposta merengue, segundo o “As”, está em Jesús Fortea. Ele é cria da base e tem apenas 17 anos.

