O pagamento do PIS/PASEP em 2024 está gerando expectativas entre os trabalhadores celetistas, mas nem todos terão acesso ao benefício. Para receber, é crucial preencher os requisitos estabelecidos, garantindo assim a confirmação do saque.

É importante, além disso, estar ciente das condições para ter direito ao benefício e saber como consultar o número do PIS com o CPF para garantir o acesso aos seus direitos trabalhistas. Veja os detalhes abaixo!

Quem não tem direito ao pagamento do PIS/PASEP 2024?

Seguindo as diretrizes, foram excluídos do grupo de contemplados aqueles que:

1 São empregados domésticos.

2 Trabalham para pessoa física.

3 São trabalhadores rurais.

Quem tem direito ao pagamento do PIS/PASEP 2024?

O Ministério do Trabalho e Emprego identificou cerca de 24,5 milhões de pessoas aptas a receber o PIS/PASEP em 2024.

Para ter direito, é necessário atender aos seguintes critérios:

1 Ter trabalhado por pelo menos 30 dias com carteira assinada em 2022.

2 Ter recebido no máximo dois salários mínimos por mês no mesmo ano.

3 Ter o primeiro registro em carteira, com emissão do número do PIS/PASEP, há pelo menos cinco anos.

4 Estar incluído na declaração de RAIS emitida pelo governo.

Como consultar o PIS?

O número do Programa de Integração Social (PIS) é essencial para acessar benefícios como abono salarial, seguro-desemprego e saque do FGTS. Você pode consultar seu número de PIS de várias maneiras:

1 No cartão cidadão;

2 Por telefone, ligando para a Previdência Social no 135 (opção 5);

3 Na Caixa Econômica Federal;

4 Pela carteira de trabalho;

5 Através do Meu INSS;

6 Pelo Caixa Trabalhador.

O atendimento para consultar o número do PIS com o CPF está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h, com um atendente da Previdência Social pronto para confirmar seus dados e fornecer as informações solicitadas.

