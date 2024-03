O governador Gladson Cameli e a procuradora-geral do Estado, Janete Melo, realizaram na manhã da última terça-feira, 26, a entrega oficial da obra de reforma e ampliação da sede da Procuradoria-Geral do Estado do Acre, localizada em Rio Branco.

A conclusão da última etapa da obra marca um momento histórico para a Procuradoria, representando uma significativa melhoria no atendimento aos cidadãos que necessitam dos serviços fiscais do órgão.

O novo bloco, denominado Bloco da Fiscal, oferece um amplo espaço para atendimento e garante salas amplas e modernas, além da entrega de um auditório com capacidade para cerca de 80 pessoas.

Para o governador, esse é um momento de fortalecimento único para a PGE como um órgão fundamental que trabalha em prol de todo o Estado.

“A entrega desta obra representa o reconhecimento à instituição e faz parte da nossa política de reestruturação de todas as instituições estaduais, incluindo secretarias, visando oferecer um atendimento de maior qualidade à sociedade.

Além disso, é um reconhecimento à classe dos procuradores, que desempenham um papel essencial na gestão transparente e segura dos recursos públicos. Estar presente neste momento é gratificante, pois demonstra que estamos impactando positivamente a vida das pessoas”, destacou Cameli.

A obra recebeu um investimento total de aproximadamente R$ 10 milhões. Dentre os serviços executados, destacam-se a construção de novos gabinetes de procuradores, ampliação da área construída, substituição total das instalações elétricas, implantação de um novo sistema de ar-condicionado e ventilação mecânica, implantação do sistema de CFTV, adequação às normas de acessibilidade, esgotamento sanitário e prevenção e combate a incêndio e pânico, entre outros.

A procuradora-geral Janete Melo reforça: “Este momento é de grande alegria e representa um marco histórico para a Procuradoria do Estado. Estamos concluindo a obra que iniciamos no ano passado. Primeiramente, realizamos a reforma do edifício sede e agora concluímos o bloco da Procuradoria Fiscal. Essa melhoria é muito significativa para o atendimento, especialmente porque esse espaço é onde recebemos nosso maior público, os contribuintes. Trata-se de um ambiente inovador e saudável, onde priorizamos o bem-estar dos nossos servidores.”

Além disso, a Procuradoria-Geral vive um importante momento de fortalecimento de seu amplo trabalho no qual todos os órgãos do Estado também têm suporte, com a instalação de um novo sistema de gerenciamento, que com uso de inteligência artificial, é capaz de dar maior dinamismo e significativos avanços na análise de processos.

A entrega desta obra representa um importante avanço para a Procuradoria-Geral do Estado do Acre, garantindo melhores condições de trabalho para os servidores e um atendimento de qualidade aos cidadãos.

Samuel Bryan Agência de Notícias do Acre

Fotos: Diego Gurgel/Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram