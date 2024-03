O CEO do Santa Cruz, Adem Araújo, confirmou uma parceria com Azuriz, do Paraná, e o objetivo é ceder atletas na fase de formação para futuras negociações.

“O Azuriz é um clube com um trabalho formidável na base e essa parceria também será importante para podermos melhorar o nosso trabalho no Santa Cruz. Estamos iniciando essa parceria com atletas, mas podemos estender também para qualificação dos nossos profissionais”, afirmou Adem Araújo ao PHD.

João Vitor e Luiz Henrique

O volante Luiz Henrique e o meia João Vitor são os primeiros atletas cedidos ao Azuriz na parceria com a Capivara.

“São dois atletas de muita qualidade e com um grande potencial. Iniciamos um trabalho e agora no Paraná, os dois poderão seguir evoluindo”, avaliou o técnico Léo Raches.

Negociações futuras

De acordo com Adem Araújo, os atletas são cedidos e o Santa Cruz pode receber valores em negociações futuras.

“O futebol exige esse tipo de parceria. Nessa cadeia todos são beneficiados nas negociações”, explicou o CEO.

