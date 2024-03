Na madrugada deste domingo, 24, a Polícia Militar agiu rapidamente em resposta a uma ocorrência de disparos de arma de fogo na rua Baguarí, no bairro Taquarí, em Rio Branco. A equipe tática do 2° Batalhão recebeu o chamado do COPOM e iniciou uma operação que resultou na prisão de três suspeitos e na apreensão de uma arma de fogo artesanal calibre .28.

Os policiais, ao receberem a descrição do veículo utilizado no crime, conseguiram localizá-lo e iniciar uma perseguição que culminou na captura dos envolvidos. Durante o acompanhamento, os suspeitos foram flagrados efetuando mais de 15 disparos contra uma residência, colocando em risco a vida de moradores da região.

Além da arma de fabricação caseira, o carro usado no incidente também foi apreendido pela polícia. Vale destacar que outras armas envolvidas no tiroteio não foram encontradas no momento da abordagem.

Os três suspeitos foram detidos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para as medidas cabíveis. As vítimas foram orientadas a prestar depoimento e colaborar com as investigações para esclarecer completamente o ocorrido e garantir a segurança da comunidade.

Por AcreOnline.net

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram