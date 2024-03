O técnico Kinho Brito comandou um treino coletivo na tarde deste domingo, 24, no campo do Airton, com a duração de 70 minutos e definiu o Humaitá para o confronto contra o Plácido de Castro. A partida será na terça, dia 26, às 18 horas, no Florestão.

“Foi um coletivo bem disputado e isso é importante próximo de um jogo decisivo. Uma vitória nos garante no segundo turno e essa é a meta”, comentou Kinho Brito.

4 mudanças

Jojô, Lorran, Thalis e André Lima serão as novidades do Tourão. O lateral Jonanthan e os atacantes Caíque, Aldair e Felipe deixam a equipe.

“Precisamos tentar tirar mais da equipe. Temos um grupo com muita qualidade e por isso as mudanças”, explicou o treinador.

Último trabalho

O elenco do Humaitá fecha na tarde desta segunda, 25, no campo do Airton, com um treino de bolas paradas a preparação para o confronto contra o Plácido de Castro.

Phd Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

