Uma mulher, identificada como Marleni Rimarachin Colunche, de 39 anos, decepou o pênis do próprio marido enquanto ele dormia. O caso aconteceu no último domingo , na cidade de Chota, no Peru.

De acordo com informações de jornais estrangeiros, Marleni descobriu que seu companheiro, Iván Cespedes, estava tendo um caso com uma outra mulher após ele chegar bêbado em casa. No momento em que o homem dormia, a mulher vasculhou o celular dele e descobriu o que já estava desconfiando. Tomada pelo ódio, Marleni foi até a cozinha, amolou uma faca e sem piedade arrancou o pênis de Iván.

O homem foi socorrido às pressas, por outros familiares, para o hospital. Marleni foi detida mas logo em seguida foi liberada, por possuir uma filha de 3 meses, fruto do relacionamento com Iván.

O caso continuará sendo investigado. Iván permanece no hospital e está recebendo apoio psicológico.

Por H Eduardo Pessoa

