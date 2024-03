Endrick, joia de apenas 17 anos, entrou no segundo tempo e marcou o gol da vitória do Brasil contra a Inglaterra

Em dia de homenagem para Zagallo, onde a Seleção Brasileira jogou com um patch do tetracampeão da Copa do Mundo no braço, a Canarinho venceu a Inglaterra, neste sábado (23/3), com o gol da joia do futebol Endrick, aos 34 minutos do 2º tempo. Partida também marcou a estreia de Dorival Júnior como treinador da Canarinho.

Com apenas 17 anos, Endrick se tornou o quarto mais jovem a marcar gol pela Seleção Brasileira, atrás apenas de Pelé, Edu e Ronaldo. Confira:

Pelé: 16 anos e 257 dias (1957)

Edu: 16 anos e 306 dias (1966)

Ronaldo: 17 anos e 228 dias (1994)

Endrick: 17 anos e 245 dias (2024)

O Brasil jogou melhor que a Inglaterra em todo o tempo e chegou a perder grandes com Vini Jr., Paquetá, Raphinha e Endrick

Agora, a Seleção Brasileira volta a campo na terça-feira (26/3), em amistoso contra a Espanha, às 17h30. Jogo acontece para reforçar o compromisso contra a violência e o racismo no futebol, após casos recorrentes de ataques racistas contra Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid.

Primeiro tempo

Em primeiro tempo muito movimentando e intenso, o Brasil jogou melhor que a Inglaterra e contou com grande atuação de Vinícius Júnior, Rodrygo e Lucas Paquetá.

O Brasil perdeu grandes chances de abrir o placar, sendo as mais claras com Vini Jr., Raphinha e Paquetá. Porém, apesar do domínio do Canarinho, a Inglaterra chegou a perder um gol, com Watkins, que finalizou para fora cara a cara com Bento.

Segundo tempo

O segundo tempo seguiu a mesma toada do primeiro, com Brasil melhor em campo e a Inglaterra tentando explorar os contra-ataques. Quando a partida parecia se encaminhar para um 0 x 0, surgiu a estrela de Endrick.

Aos 34 minutos do 2º tempo, Andreas Pereira fez um lindo lançamento para Vini Jr., que saiu na cara do gol, mas contou com uma defesa de Pickord. No rebote, Endrick apareceu bem para desempatar o placar e fazer seu primeiro gol com a Seleção Brasileira.

O jogo marcou as estreias do goleiro Bento, dos zagueiros Beraldo e Fabrício Bruno, do volante João Gomes e do treinador Dorival Júnior.

Matheus Arantes

