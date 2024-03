As recentes chuvas intensas na região causaram uma elevação significativa nos níveis dos Rios Tarauacá e Gregório, impactando diretamente a comunidade indígena dos Yawanawás, localizada às margens desses rios na BR-364, no estado do Acre.

De acordo com relatos do Cacique Yawanawá, Ubiracy Brasil, o Rio Gregório atingiu um nível nunca antes visto, causando preocupação e necessidade de alerta para os membros da comunidade. Em um vídeo gravado na última Aldeia do Rio Gregório, o Cacique descreve a situação crítica, mencionando que a água chegou a pontos nunca antes alcançados, como o trapiche e algumas casas.

“Estou aqui na Aldeia Sagrada, a última do povo Yawanawá, no Alto Rio Gregório e aqui choveu das oito e meia da noite até as seis e meia da manhã de hoje. A água nunca tinha chegado no trapiche e naquela casa ali, que é a última e agora chegou. Já chegou na casa do Tÿka e tiramos as coisas dele. Tivemos que mudar o gado para o morro do outro lado. Nunca vi uma enchente como essa aqui e quero que o Skukuá, avise para os parentes que se preparem para uma grande cheia”, alertou o Cacique.

