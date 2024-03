Um indivíduo, 33, foi preso, na sexta-feira (22), pelo envolvimento na morte do atual namorado da sua ex-companheira. A vítima tinha 36 anos e foi morta no ano de 2022 no município de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus). O autor desferiu em torno de 50 facadas na vítima, por ciúmes da sua ex-companheira.

Conforme o delegado Gustavo Kallil, da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre, as diligências para capturar o homem iniciaram após sua atual companheira e a mãe dele o denunciarem por ameaças.

As vítimas solicitaram medidas protetivas e, verificando a ficha criminal do indivíduo, foi constatado que ele seria o possível autor do homicídio mencionado.

“Representamos pela prisão preventiva do indivíduo, baseando-se na contemporaneidade do comportamento agressivo dele. No decorrer das investigações, foi possível obter informações sobre o seu paradeiro”, disse.

Segundo o delegado, a equipe policial foi informada de que o homem estaria circulando de motocicleta pela cidade e foi feita uma campana na principal rua do município.

“Avistamos a suposta motocicleta e fizemos a abordagem, momento em que constatamos que realmente se tratava dele. Além do homicídio, ele também responderá pelas ameaças contra sua atual companheira e sua mãe”, falou.

De acordo com o delegado, o homicídio ocorreu em uma região conhecida como P.A. Monte, próximo de Boca do Acre.

“O autor tirou a vida do atual de sua ex-companheira por ciúmes, uma vez que ele não aceitava o término da relação na época. Ele desferiu em torno de 50 facadas na vítima”, contou.

O homem responderá por homicídio e ameaça. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

Fonte: D24am.

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram