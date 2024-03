Bolsas são destinadas aos estudantes com renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio ou que sejam oriundos da rede pública de educação

A Diretoria Sistêmica de Assistência Estudantil do Ifac (Dsaes) publicou os editais do programa de Auxílio Permanência com vagas para estudantes dos campi Cruzeiro do Sul e Sena Madureira. Os editais dos demais campi tem previsão de lançamento na próxima semana.

Link do edital nº 01/2024 – CCS

Link do edital nº 04/2024 – CSM

O Auxílio Permanência consiste na concessão de valor financeiro mensal, prioritariamente, ao estudante que declare renda per capita familiar de até um salário mínimo e meio ou que seja oriundo da rede pública de educação. O valor repassado ao estudante tem como propósito a sua permanência e êxito nos cursos do Ifac.

Para o Campus Cruzeiro do Sul, o Ifac está disponibilizando 413 vagas no auxílio permanência e o valor da bolsa é de 150 reais mensais. Também há 100 vagas para auxílio de transporte intermunicipal no valor de 250 reais.

A concessão do auxílio permanência para alunos do ensino médio integrado e do auxílio transporte terá a duração de sete meses. Já a concessão do auxílio permanência para alunos dos cursos técnicos subsequentes e dos cursos superiores terá a duração de três meses, a contar da publicação da lista de classificação final.

Para o Campus Sena Madureira, estão sendo disponibilizadas 120 vagas e a bolsa permanência tem o valor de 200 reais.

A concessão do benefício terá duração de três meses, a contar da publicação da lista de classificação final.

Inscrições – Para se inscrever no edital, é necessário preencher o formulário eletrônico e enviar junto com os documentos de comprovação de renda familiar ou os documentos do histórico escolar na rede pública. Toda a documentação está listada no edital de cada campus.

Acesse abaixo as informações referentes a cada campus:

Campus Cruzeiro do Sul

Prazo para inscrição: 22/03 até às 17h do dia 01/04

Link para inscrição: https://forms.gle/vhZFAewUTjJMiWoR9

Edital publicado em 21/03/2024

Divulgação da lista de classificação preliminar no site no dia 15/04/2024

Página do edital: Editais do IFAC

Campus Sena Madureira

Prazo para inscrição: 22/03 até às 17h do dia 01/04

Link para inscrição: https://forms.gle/RLSeLSdwynZY4pFr8

Edital publicado em 21/03/2024

Divulgação da lista de classificação preliminar no site no dia 12/04/2024

Página do edital: Editais do IFAC

