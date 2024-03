Dois jogos foram disputados na última terça, 19, no ginásio Álvaro Dantas, pela primeira fase do Campeonato Estadual de Futsal Feminino. No primeiro jogo, o Calafate goleou o Acre Esporte por 5 a 1 e na segunda partida o Mônaco e o Glória empataram por 1 a 1.

Sequência na quinta

A fase de classificação do Estadual terá sequência nesta quinta, 21, a partir das 18h45, no Álvaro Dantas. Villa e Glória Perez abrem a programação e no segundo confronto o Real Sociedade joga contra o Borussia.

Phd Esporte clube

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram