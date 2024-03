Os adolescentes ameaçavam divulgar as imagens do estupro, caso elas não fossem manter relações sexuais de novo

Dois adolescentes de 17 anos, foram apreendidos após estuprarem e filmarem o crime praticado contra duas meninas de 14 e 11 anos. Os adolescentes chantageavam as meninas, ameaçando divulgar as imagens nas redes sociais caso elas não tivessem relação sexual de novo. O crime ocorreu no município de Manacapuru (a 68 quilômetros a oeste de Manaus).

De acordo com a Delegacia Especializada de Polícia (DEP), de Manacapuru, as investigações iniciaram após a mãe de uma das vítimas flagrar um dos adolescentes enviando mensagens para a garota marcando um encontro para manter relações sexuais, caso ela não fosse ele iria divulgar as imagens. A mãe teve acesso à toda as mensagens e procurou a Delegacia do município.

Segundo apuração da Polícia, os adolescentes começaram a conversar através das redes sociais, na troca de mensagens resolveram se encontrar para se conhecerem pessoalmente. As meninas informaram que foram dar uma volta de moto na cidade e os adolescentes levaram as meninas para um local, onde foram estupradas. Eles filmaram o ato sexual e passaram a ameaçar as vítimas.

Os adolescentes foram apreendidos e encaminhados para a DEP, eles foram liberados para responder em liberdade pelos crimes de ato infracional análogo ao crime de estupro, estupro de vulnerável e atos infracionais análogos aos crimes de extorsão

Fonte: D24am

