Na discussão do Conselho Técnico da CBF para o Campeonato Brasileiro de 2024 foi aprovado o aumento do limite de estrangeiros que podem ser utilizados por partida, que passou de sete para nove, um ano depois da aprovação da subida de cinco para sete jogadores. Nesse futebol brasileiro, cada vez mais internacional, recordes de convocações de atletas das equipes de elite estão sendo quebrados a cada Data-Fifa, chegando a 37 nesse mês de março.

Além do número expressivo, a distribuição desses convocados abre margem para uma discussão acerca da valorização de diversos clubes brasileiros, já que 16 dos 20 clubes da Série A contam com atletas chamados para oito seleções diferentes. Apenas Atlético Goianiense, Cuiabá, Juventude e Vitória não tiveram jogadores convocados.

Neste ano, a Federação Nacional dos Atletas Profissionais de Futebol (Fenapaf) apresentou estudo que apontou a presença de mais de 140 jogadores estrangeiros entre as Séries A e B no Brasil. Vale um adendo para informar ainda que o número de convocados deveria ser maior nesta Data-Fifa, mas Enner Valencia, do Internacional, Pulgar, do Flamengo, e Piquerez, do Palmeiras, acabaram cortados das seleções do Equador, Chile e Uruguai, respectivamente. Algumas tendências podem ser observadas com a atual Data-Fifa, como o predomínio de jogadores convocados para as seleções da América do Sul, todos os 37, contando com jogadores de Equador (6), Uruguai (6), Colômbia (5), Paraguai (4), Venezuela (4), Chile (1) e Peru (1). Ou seja, o Brasileirão só não conta com convocados de Argentina e Bolívia.

Obviamente, o Brasileirão cedeu jogadores para a mais recente convocação da seleção brasileira, na primeira lista do técnico Dorival Júnior. Dessa vez, o recorte de jogadores atuando no país aumentou, se tornando o principal expoente dos convocados, com nove jogadores. Veja abaixo todos os jogadores que atuam no Brasil e foram convocados para seleções nesta Data-Fifa.

Por Daniel Genonadio- ogol

