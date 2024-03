O prefeito de Rio Branco, visitou no último domingo (17), o Hospital do Rim, referência no atendimento especializado. Com 9 anos na rede de saúde, o espaço se destaca pelo seu alto porte de equipagem e seus mais de 300 colaboradores.

O prefeito destacou ser com grande alegria que visita um hospital como esse, e enfatizou como a cidade pode ser um polo de muitos empreendimentos de sucesso.

“Conheci hoje toda a estrutura, fiquei muito feliz e envaidecido em função de serem dois acreanos vindos de Sena Madureira da família Nasserala, meus amigos de muitos anos. Quero desejar a eles que Deus cuide dos seus caminhos e os abençoe para continuarem crescendo a cada dia mais e com isso colocando à disposição do nosso povo de Rio Branco o melhor que a gente possa ter na área de saúde”.

Em alusão ao dia 14 de março em que é celebrado o Dia Mundial do Rim, várias atividades voltadas para o órgão foram executadas pelo hospital para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da saúde.

Segundo a diretora do Hospital do Rim, Dra. Jarinne Nasserala, o empreendimento idealizou a Semana do Rim, onde conseguiu alcançar vários municípios do estado. A médica especialista em nefrologia, destacou ainda ser uma alegria ter o apoio dos prefeitos nessa campanha.

“Estamos muito felizes que o prefeito abraçou a ideia e também está aqui com a gente, estou muito realizada porque a nossa campanha conseguiu atingir todo mundo, principalmente os rio-branquenses, e o prefeito está aqui com a gente, celebrando esse momento final”.

Bruna Giovanna/Assecom

