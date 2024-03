Em uma missão rápida para garantir o melhor atendimento possível aos seis sobreviventes do acidente aéreo ocorrido na manhã desta segunda-feira, 18, no município de Manoel Urbano, o governo do Acre deu início a uma verdadeira força-tarefa de resgate e já começou a transferir os sobreviventes para a capital, Rio Branco. A primeira sobrevivente a chegar ao Pronto-Socorro da capital é a jovem identificada como Suani Camelo, 30 anos, que está em estado grave.



Primeira sobrevivente chegou no início da noite desta segunda-feira, 18, ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Foto: Odair Leal/Sesacre

Conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (Samu) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), o resgate aeromédico só foi possível nesta tarde, uma vez que devido à gravidade, era necessário estabilizar os pacientes para garantir um translado seguro.

Jonatha Santiago, médico do Samu, relata como foi o resgate: “Trouxemos primeiro a vítima mais grave que já estava intubada no local e o trabalho todo foi para tentar trazer ela com o mínimo de estabilidade, para poder fazer esse transporte com segurança”, relatou o médico.



O diretor do Pronto-Socorro de Rio Branco, Lourenço Vasconcelos, explica os protocolos a serem adotados a partir de agora.

“Nossa equipe se preparou e aguardou a chegada dessa paciente que veio com a equipe de resgate aeromédico composta pelo doutor Jonatha, a enfermeira Solange e já iniciamos o atendimento encaminhando ela para o trauma, onde temos cirurgião, enfermeiros, técnico de enfermagem, fisioterapeutas prontos. De imediato, o médico vai avaliá-la e pedir os exames de rotina como tomografia, ultrassom e raio-x para tomar uma conduta mais assertiva para o caso”, esclarece Vasconcelos.



Paralelo ao primeiro resgate, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde do Estado, também disponibilizou uma outra aeronave para seguir com a transferência dos demais sobreviventes à capital. Ainda na noite desta segunda-feira, 18, devem chegar à Rio Branco os sobreviventes Valdir Roney de Souza Mendes, 59 anos (Piloto); Amélia Cristina Rocha, de 28 anos; e Bruno Fernando dos Santos, 36 anos, que também estão em estado considerado grave. Os pacientes avaliados em situação de estabilidade – Mateus Jeferson Fonte, 26 anos e Delisiane Salomão Calisto, 15 anos – serão transladados via terrestre em ambulâncias equipadas.

Conforme nota oficial divulgada pelo governo do Acre, o avião de pequeno porte, modelo Cessna Skylane, caiu a 1 km da cabeceira da pista de Manoel Urbano, em uma área de difícil acesso. As informações foram confirmadas pelo Centro de Operações Policiais Militares (Copom) e Polícia Militar. O avião estava saindo de Manoel Urbano com destino a Santa Rosa do Purus.

O empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega não sobreviveu.

Por Agnes Cavalcante- Agência de Notícias do Acre

Foto: Odair Leal/Sesacre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram