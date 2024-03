O Ranking de Competividade dos Estados de 2023, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP), classificou o Acre como a 10ª unidade da federação com o maior potencial de mercado do país.

Neste indicador da pesquisa, foram considerados o tamanho e a dinâmica de crescimento nos últimos quatro anos, Produto Interno Bruto (PIB) de cada estado brasileiro, além do crescimento potencial da força de trabalho nos próximos dez anos.

A partir desta edição, o estudo também passou a incluir dados relacionados ao mercado de crédito, como o comprometimento de renda, qualidade de crédito para pessoa física, volume de crédito e inadimplência.

Com notas que variam de 0 a 100 pontos, o estado se destacou no crescimento potencial da força de trabalho (85.20), comprometimento de renda (78.20), qualidade de crédito para pessoa física (65.27) e volume de crédito (65.99). Na avaliação geral, o Acre obteve 68.04 pontos.

Para o governador Gladson Cameli, o resultado alcançado reafirma o compromisso da atual gestão em proporcionar um ambiente favorável de negócios e com mais oportunidades para a população. “Estamos focados na geração de emprego e renda. O governo está empenhado em criar todas as condições para que novos empreendimentos invistam e contribuam com o desenvolvimento da nossa terra”, afirmou.

O estado acreano tem se destacado nacionalmente pelo aumento da produção agrícola, principalmente no cultivo de soja e milho. As áreas plantadas estão em franca expansão e comprovam uma nova e próspera guinada econômica.

O Acre encerrou 2023 com saldo positivo na geração de empregos e com a menor taxa de desemprego do Brasil. No período, foram criados 4.562 postos formais de trabalho. Os segmentos de serviços, comércio e construção civil foram os que mais contrataram. Nos últimos anos, o governo do Estado foi responsável pela contratação de mais de 3,3 mil novos servidores públicos.

Wesley Moraes Agência de Noticias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram